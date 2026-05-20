Россия и КНР ни с кем не борются, они готовы сотрудничать, заявил Путин - РИА Новости, 20.05.2026
11:16 20.05.2026
Россия и КНР ни с кем не борются, они готовы сотрудничать, заявил Путин

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Владимир Путин и Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии открытия Годов российско-китайского сотрудничества в области образования
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай ни с кем не борются, они готовы сотрудничать с партнерами во всем мире, включая США, заявил президент России Владимир Путин.
Путин во вторник прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты", - сказал Путин в ходе встречи с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году.
