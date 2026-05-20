Россия и КНР ни с кем не борются, они готовы сотрудничать, заявил Путин

"Сегодня мы вместе с Китаем дружим не против кого-то, мы ни с кем не боремся. Мы боремся только за наши интересы, за наше развитие. И более того, готовы сотрудничать со всеми, в том числе с нашими партнерами во всем мире, включая Соединенные Штаты", - сказал Путин в ходе встречи с китайским инженером Пэн Паем, который, будучи ребенком, встречал российского лидера во время первого визита в КНР в 2000 году.