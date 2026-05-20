"Это плевок в лицо". Шаг Путина вызвал бурную реакцию на Западе - РИА Новости, 20.05.2026
11:13 20.05.2026 (обновлено: 11:48 20.05.2026)

"Это плевок в лицо". Шаг Путина вызвал бурную реакцию на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Le Figaro активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
  • Один из читателей отметил, что визит Путина в Китай сразу после Трампа воспринимается как «плевок в лицо США».
  • Визит Путина в Китай рассматривается некоторыми читателями как укрепление ШОС и демонстрация солидарности с Ираном.
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Читатели Le Figaro активно обсуждают визит президента России Владимира Путина в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.
"Путин сразу после Трампа – это же плевок в лицо США!" — отметил Raphio83.
"В первую очередь, это делается для укрепления ШОС; Россия и Китай являются основой этой организации и демонстрируют свою солидарность с Ираном, который является ее членом; в то же время, чтобы показать, что влияние ЕС стало иллюзорным, а у США больше нет надежных союзников, и поэтому они оказались в изоляции… мы увидим это позже, но я думаю, что мы неосознанно переживаем исторический момент потрясений в устоявшихся структурах власти, которые существовали почти два столетия", — подчеркнул Profil974.
"Китайцы гораздо ближе к Путину, чем к Трампу, но тсс, это вина Дональда", — указал Kacendre.
"К сожалению, в Европе сочли целесообразным разорвать все дипломатические отношения с Россией, которая одновременно является крупным рынком, поставщиком сырья и энергоносителей, а также близким культурным партнером Европы… Какая ошибка!!!" — жалуется anonyme.
"Ялта 2.0 в процессе строительства", — предположил BERNARD SORET 1.
Президент России Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина находится в Китае с официальным визитом 19-20 мая. Визит приурочен к 25-летию подписания российско-китайского договора о добрососедства. Российского лидера сопровождает представительная делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций, представители крупного бизнеса.
