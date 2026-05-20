Путин заявил, что у России и Китая есть огромное поле для взаимной работы

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. У России и Китая есть огромное поле для взаимной работы, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.
"Есть огромное поле для взаимной работы и для того, чтобы вклад российско-китайских отношений в развитие наших стран возрастал постоянно", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.