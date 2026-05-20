11:00 20.05.2026 (обновлено: 11:10 20.05.2026)
Путин отметил хорошие темпы развития Китая под руководством Си Цзиньпина

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин . Архивное фото
  • Президент России Владимир Путин заявил, что Китай под руководством председателя КНР Си Цзиньпина чувствует себя очень уверенно.
  • По его словам, политика руководства Китая обеспечивает стабильность в стране.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Китай под руководством председателя КНР Си Цзиньпина чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и компартии Китай чувствует себя очень уверенно, развивается хорошими темпами. Эта политика обеспечивает стабильность в Китае, как политическую, так и экономическую", - сказал российский лидер на встрече с китайским инженером Пэн Паем.
