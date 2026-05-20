Путин рассказал, что посодействовало росту встречной торговли России и КНР

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Современные предприятия в РФ и Китае содействовали росту встречной торговли двух стран, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Росту встречной торговли заметно содействовали современные предприятия в России и Китае, скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.