Путин уверен, что саммит АТЭС пройдет результативно

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит АТЭС осенью в Китае пройдет результативно.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.
