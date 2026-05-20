Путин уверен, что саммит АТЭС пройдет результативно

"Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.