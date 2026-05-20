Путин уверен, что саммит АТЭС пройдет результативно - РИА Новости, 20.05.2026
10:24 20.05.2026
Путин уверен, что саммит АТЭС пройдет результативно

Путин выразил уверенность, что саммит АТЭС осенью в КНР пройдет результативно

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин выразил уверенность, что саммит АТЭС осенью в Китае пройдет результативно.
  • Он заявил о поддержке приоритетов китайского председательства и готовности оказать содействие в их реализации.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что саммит АТЭС осенью в Китае пройдет результативно.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Россия поддерживает приоритеты китайского председательства в этом году в форуме АТЭС. Со своей стороны окажем все необходимое содействие в их практической реализации. Уверен, что саммит данного объединения в Шэньчжэне пройдет результативно", - сказал Путин по итогам подписания ряда соглашений с КНР.
Российский государственный флаг на фоне кремлевской башни - РИА Новости, 1920, 04.04.2026
Посол МИД оценил шансы России стать председателем АТЭС
4 апреля, 11:19
 
