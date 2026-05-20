Путин перечислил сферы, где Россия и Китай взаимодействуют
10:18 20.05.2026
Путин перечислил сферы, где Россия и Китай взаимодействуют

Путин: Россия и КНР взаимодействуют в металлургии, биотехнологиях и фармацевтике

Президент Владимир Путин. Архивное фото
  • Путин заявил о совместной с Китаем реализации масштабных проектов в цветной металлургии, химической промышленности, биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении, освоении космоса и других наукоемких отраслях.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин перечислил сферы, где РФ и КНР взаимодействуют.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
Путин в ходе заявления по итогам российско-китайских переговоров отметил, что Россия и Китай активно сотрудничают в области энергетики, развивают промышленную кооперацию, создавая новые совместные цепочки добавленной стоимости, внедряя передовые технологии и инновации. Также, по словам главы государства, в Москве и ряде российских регионов налажен выпуск автомобилей китайских марок.
"Реализуются масштабные проекты в цветной металлургии, химической, целлюлозно-бумажной промышленности, в биотехнологиях, фармацевтике, авиастроении и освоении Космоса, а также во многих других наукоемких отраслях", - сказал Путин.
