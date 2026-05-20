Путин заявил о позитивном результате введения безвиза с Китаем

"Растут встречные туристические потоки. Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок, введение которого было инициировано господином Си Цзиньпином в ходе нашего визита в Пекин в прошлом году. Мы это предложение, разумеется, поддержали, и позитивные результаты налицо. В 2025 году в КНР прибыли более 2 миллионов россиян. Свыше миллиона китайских граждан посетили Россию", - сказал Путин.