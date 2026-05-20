Путин обменялся с Си Цзиньпином мнениями по международным вопросам

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что обменялся с председателем КНР Си Цзиньпином мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"У нас с председателем КНР состоялся обмен мнениями по актуальным международным вопросам", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.