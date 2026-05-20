Путин: Россия и КНР координируют подходы по переводу торговли в нацвалюты

ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Скоординированные шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах имели серьезное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В России и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.