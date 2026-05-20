Путин: Россия и КНР координируют подходы по переводу торговли в нацвалюты

- Путин заявил о серьезном значении скоординированных шагов по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальные валюты.
ПЕКИН, 20 мая – РИА Новости. Скоординированные шаги по переводу расчетов между Россией и Китаем в национальных валютах имели серьезное значение, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"В России и в Китае скоординированные шаги по переводу расчетов между ними, между нашими странами в целом, в национальных валютах имели серьезное значение", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.