Путин выразил уверенность, что его визит в Пекин укрепит дружбу с Китаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Пекин послужит укреплению российско-китайской дружбы.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.