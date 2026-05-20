Путин выразил уверенность, что его визит в Пекин укрепит дружбу с Китаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Пекин послужит укреплению российско-китайской дружбы.

"Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению российско-китайской дружбы, будут способствовать благополучию и процветанию наших народов", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.