Путин рассказал о стабилизирующей роли России и Китая в мире

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Связка России и Китая играет стабилизирующую роль на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Главное - Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене", - сказал Путин.