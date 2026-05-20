Путин рассказал о стабилизирующей роли России и Китая в мире

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Связка России и Китая играет стабилизирующую роль на международной арене, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Главное - Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене", - сказал Путин.