Путин рассказал о системе российско-китайской торговли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли.
- Система взаимной торговли защищена от негативных тенденций на глобальных рынках.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от негативных тенденций на глобальных рынках, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"По сути у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.
4 ноября 2025, 07:40