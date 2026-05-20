Путин рассказал о системе российско-китайской торговли

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай выстроили устойчивую систему взаимной торговли, защищенную от негативных тенденций на глобальных рынках, заявил президент России Владимир Путин.

"По сути у нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках", — сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.