Путин оценил потенциал сотрудничества с КНР в возобновляемой энергетике

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Большой потенциал имеется для сотрудничества РФ и КНР в возобновляемой энергетике, заявил президент России Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Большой потенциал имеется и для сотрудничества в возобновляемой энергетике, в частности, для осуществления совместных проектов низкоуглеродной генерации", - сказал Путин.