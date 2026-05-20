Путин оценил туристический поток между Россией и Китаем

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Туристический поток между Россией и Китаем увеличивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши народы проявляют искренний интерес к истории, искусству и духовным ценностям друг друга. Активизируются культурные, научные и молодежные обмены. Растут встречные туристические потоки", - сказал Путин по итогам российско-китайских переговоров.