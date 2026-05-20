Путин назвал российско-китайские отношения самодостаточными

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая самодостаточные и не зависят от текущей конъюнктуры, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.