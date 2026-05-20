Путин назвал отношения России и Китая образцовыми

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал отношения России и Китая образцом того, как сегодня надо строить отношения между странами и народами.

Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.

"Наши отношения самодостаточны, не зависят от текущей мировой конъюнктуры и служат образцом того, как нужно строить отношения между странами и народами в настоящее время", — сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.