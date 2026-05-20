Россия и Китай привержены независимой внешней политике, заявил Путин

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.
"Главное - Россия и Китай привержены независимой и самостоятельной внешней политике, действуют в тесной стратегической связке, играют важную стабилизирующую роль на мировой арене", - сказал Путин в ходе заявлений по итогам российско-китайских переговоров.
Российский лидер отметил, что у них с председателем КНР Си Цзиньпином состоялся обмен по актуальным международным вопросам, по итогам которого принята совместная декларация, подтверждающая общность принципиальных подходов России и Китая.