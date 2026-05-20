Песков назвал главный результат визита Путина в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина главным результатом визита президента РФ в Китай.
- 19 мая Путин прибыл в Китай с официальным визитом, и в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал постоянство диалога Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина главным результатом визита президента РФ в Китай.
"Здесь результат главный – это постоянство диалога на высшем уровне. Это действительно ритмичный, постоянный диалог на высшем уровне, что каждый раз придает дополнительный импульс работе уже на рабочих участках", — сказал Песков "Известиям".