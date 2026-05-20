Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 20.05.2026 (обновлено: 11:51 20.05.2026)

Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате.

Образец отношений между странами

Россия и Китай преследуют общую цель — процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Путин.
«

"Наши отношения самодостаточны <...> и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами".

Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Почетный караул и залп из пушек: как проходит визит Путина в Китай
10:46
Так, Москва и Пекин создали устойчивую систему взаимной торговли: в 2025-м двусторонний товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. А практические все платежные операции между странами проходят в рублях и юанях.
«
"У нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Кроме того, Россия — один из крупнейших экспортеров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля в КНР. Идет взаимодействие и в области атомной энергетики: на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна.
Также страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий, подчеркнул президент.
«
"Растут встречные туристические потоки. Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок <...> В 2025 году в КНР прибыли более двух миллионов россиян. Свыше миллиона китайских граждан посетили Россию".
Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин
Президент России
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Китай продлит безвизовый режим для россиян
10:15

Не допустить возврата к "миру джунглей"

Урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует снова вернуться к закону джунглей, заявил Си Цзиньпин.
«

"На этом фоне более отчетливо проявляются прогрессивность и практическая ценность китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве".

Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай
Си Цзиньпин
Председатель КНР
По его словам, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга.
«
"Необходимо углублять взаимодействие и сотрудничество на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС <....> объединять страны Глобального Юга".
Председатель КНР Си Цзиньпин выступает на торжественном приеме по случаю государственного визита президента США Дональда Трампа в Китай
Си Цзиньпин
Председатель КНР
По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений. Наряду с ним они Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ — совместную декларацию о становлении многополярного мира.
Также Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.
 
ПекинСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ миреБРИКСШОСООНРоссияКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала