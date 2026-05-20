МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Путин и Си Цзиньпин подвели итоги переговоров в Пекине в узком и расширенном формате.

Образец отношений между странами

Россия и Китай преследуют общую цель — процветание и благополучие своих народов, поэтому их отношения не раз успешно проходили испытания на прочность и устойчивость, заявил Путин.

« "Наши отношения самодостаточны <...> и служат образцом того, как нужно строить взаимодействие между странами". Владимир Путин Президент России Президент России

Так, Москва и Пекин создали устойчивую систему взаимной торговли: в 2025-м двусторонний товарооборот достиг почти 240 миллиардов долларов. А практические все платежные операции между странами проходят в рублях и юанях.

« "У нас выстроена устойчивая система взаимной торговли, которая защищена от внешнего влияния и негативных тенденций на глобальных рынках". Владимир Путин Президент России Президент России

Кроме того, Россия — один из крупнейших экспортеров нефти, природного газа, включая сжиженный, и угля в КНР. Идет взаимодействие и в области атомной энергетики: на Тяньваньской атомной электростанции и АЭС "Сюйдапу" завершается возведение энергоблоков российского дизайна.

Также страны прорабатывают укрепление партнерства в сфере критически важных элементов и металлов для более широкого внедрения зеленых технологий, подчеркнул президент.

« "Растут встречные туристические потоки. Этому способствует взаимный режим безвизовых поездок <...> В 2025 году в КНР прибыли более двух миллионов россиян. Свыше миллиона китайских граждан посетили Россию". Владимир Путин Президент России Президент России

Не допустить возврата к "миру джунглей"

Урон, нанесенный односторонними действиями и гегемонией, до сих пор оказывает влияние на весь мир. Он переживает серьезные изменения и рискует снова вернуться к закону джунглей, заявил Си Цзиньпин.

« "На этом фоне более отчетливо проявляются прогрессивность и практическая ценность китайско-российского Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве". Си Цзиньпин Председатель КНР Председатель КНР

По его словам, Москва и Пекин на протяжении многих лет придерживаются принципов неприсоединения к блокам. Они и сейчас, когда их двусторонние отношения поднялись на новую высоту, должны быть стратегическим оплотом друг друга.

« "Необходимо углублять взаимодействие и сотрудничество на таких многосторонних площадках, как ООН, ШОС, БРИКС, АТЭС <....> объединять страны Глобального Юга". Си Цзиньпин Председатель КНР Председатель КНР

По итогам переговоров лидеры приняли совместное заявление о дальнейшем укреплении партнерства и углублении двусторонних отношений. Наряду с ним они Путин и Си Цзиньпин подписали еще один концептуальный документ — совместную декларацию о становлении многополярного мира.

Также Путин и Си Цзиньпин торжественно открыли Годы российско-китайского сотрудничества в области образования.