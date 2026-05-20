08:17 20.05.2026
Путин и Си Цзиньпин почти полтора часа общались в узком составе

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом 19 мая.
  • Путин и Си Цзиньпин общались почти полтора часа в узком составе в рамках российско-китайских переговоров.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин почти 1,5 часа общались в рамках российско-китайских переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер вечером 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний.
Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а сейчас встреча лидеров продолжается в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.
Путин рассказал о планах по расширению сотрудничества России и Китая
