Путин и Си Цзиньпин почти полтора часа общались в узком составе

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин почти 1,5 часа общались в рамках российско-китайских переговоров в узком составе, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер вечером 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне проходит в среду в Доме народных собраний.
Переговоры начались с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, а сейчас встреча лидеров продолжается в расширенном составе с участием делегаций обеих стран.