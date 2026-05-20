Путин назвал цель отношений России и Китая

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал целью отношений РФ и Китая процветание народов двух стран.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом. После встречи в узком формате переговоры Путина и председателя КНР Си Цзиньпина продолжились в расширенном составе, к лидерам присоединилась основная часть делегаций.
"Наша цель - благополучие и процветание российского и китайского народов. Эти незыблемые основы позволили нашим отношениям не один раз успешно пройти испытание на прочность и устойчивость", - сказал Путин в ходе переговоров.