Путин поблагодарил Си Цзиньпина за теплый прием

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за теплый прием и оказанное гостеприимство.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с официальным визитом.
"Позвольте поблагодарить Вас и всех китайских друзей за теплый прием, за приглашение, за оказанное гостеприимство", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.