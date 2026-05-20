Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском ключе, заявил Путин

Российский лидер прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе.

"Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.

Президент отметил, что с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели - вице-премьеры.

"А наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене", - заявил Путин.