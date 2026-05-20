Переговоры с Си Цзиньпином прошли в дружеском ключе, заявил Путин

08:06 20.05.2026 (обновлено: 08:15 20.05.2026)
© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры в узком составе с председателем КНР Си Цзиньпином прошли в дружеском и содержательном ключе.
"Только что в традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас вот в более широком поговорим", - сказал Путин в ходе российско-китайских переговоров в расширенном составе.
Президент отметил, что с докладами о работе пяти межправительственных комиссий выступят их сопредседатели - вице-премьеры.
"А наши министры иностранных дел расскажут о координации на международной арене", - заявил Путин.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
