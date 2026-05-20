Путин подтвердил готовность принять участие в саммите АТЭС в ноябре

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.
"Всецело поддерживаем деятельность китайского председательства в форуме Азиатско-тихоокеанского сотрудничества в текущем году. Со своей стороны хотел бы подтвердить готовность принять участие в саммите этого формата в Шэньчжене в ноябре этого года", - сказал Путин.