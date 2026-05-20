Путин назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором - РИА Новости, 20.05.2026
07:02 20.05.2026
Путин назвал сотрудничество России и Китая стабилизирующим фактором

© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин заявил, что сотрудничество РФ и КНР во внешней политике — один из главных стабилизирующих факторов международных отношений.
  • Путин сделал это заявление на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего двухдневного официального визита в Китай.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Сотрудничество РФ и КНР во внешней политике - один из главных стабилизирующих факторов международных отношений, заявил президент России Владимир Путин.
"Наше сотрудничество во внешнеполитических делах - один из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - сказал Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Россия и Китай наращивают сотрудничество в ООН, БРИКС и ШОС, заявил Путин
В миреКитайРоссияВладимир ПутинСи Цзиньпин
 
 
