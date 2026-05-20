Путин назвал договор о добрососедстве с КНР основой сотрудничества

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.

"Двадцать пять лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность", - сказал Путин в ходе встречи.