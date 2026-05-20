Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал договор о добрососедстве с КНР основой сотрудничества - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:49 20.05.2026
Путин назвал договор о добрососедстве с КНР основой сотрудничества

Путин: договор о добрососедстве с КНР является основой сотрудничества

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкОфициальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.
  • В Пекине начались переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве основой для развития сотрудничества по всем направлениям.
Переговоры Путина с председателем КНР Си Цзиньпином начались в Пекине.
"Двадцать пять лет назад между нашими странами был подписан договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Фундаментальный межгосударственный документ, являющийся основой для развития сотрудничества по всем направлениям и в полной мере сохраняющий свою актуальность", - сказал Путин в ходе встречи.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Официальный визит президента РФ Владимира Путина в Пекин - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин заявил, что отношения России и Китая достигли высокого уровня
06:44
 
КитайРоссияПекинВладимир ПутинСи ЦзиньпинВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала