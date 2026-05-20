Дети приветствовали Путина на площади Тяньаньмэнь в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Дети приветствовали президента России Владимира Путина на площади Тяньаньмэнь у Дома народных собраний в Пекине, они синхронно повторяли приветствие и размахивали флажками России и Китая, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом.
В среду прошла торжественная приветственная церемония встречи Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. В ней приняли участие рота почетного караула, оркестр и десятки детей с цветами и флажками России и Китая.
"Приветствуем, приветствуем, горячо приветствуем!", - скандировали дети во время приветствия.
Кроме того, на Доме народных собраний развешаны государственные флаги, на площади расстелена красная ковровая дорожка.