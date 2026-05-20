Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.

Они назвали друг друга давними друзьями и отметили высокий уровень российско-китайских отношений.

Путин подчеркнул важность сотрудничества с Китаем в различных областях и пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в 2027 году.

ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине.

Российский президент в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР.

В начале переговоров они назвали друг друга давними друзьями.

"Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени", — сказал Путин.

Президент назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого отмечается в этом году, основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за это время вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов.

« "Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия". Владимир Путин президент России президент России

Он отметил, что российско-китайское сотрудничество во внешней политике является одним из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Москва и Пекин стремятся к построению более справедливого, демократического мироустройства, в условиях напряженной ситуации на международной арене тесная связка двух стран особенно востребована, подчеркнул Путин.

Президент назвал приоритетом в двусторонних отношениях развитие высоких технологий, а также сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Он также заявил, что Москва и Пекин продолжат практику взаимного безвизового режима.

Путин пригласил председателя КНР приехать в Россию в 2027 году, а также подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.

Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, подчеркнул он.

« "Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия". Си Цзиньпин председатель КНР председатель КНР

Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдаются гегемония и раскол, но "стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени". Он также заявил, что Россия и Китай как важные мировые державы и члены Совбеза ООН должны построить более справедливую систему глобального управления.

Си Цзиньпин также отметил, что подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило китайско-российским отношениям добиться скачка в развитии. Пекин, заявил он, поддерживает продление соглашения.

Визит Путина в Китай

Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, Путин Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири — 2". Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.