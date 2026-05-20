ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин проводят переговоры в Пекине.
Российский президент в среду утром приехал к Дому народных собраний на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, где его лично встретил председатель КНР.
В начале переговоров они назвали друг друга давними друзьями.
"Насколько нам известно, в Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени", — сказал Путин.
Президент назвал договор с Китаем о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, 25-летие которого отмечается в этом году, основой для развития сотрудничества по всем направлениям. Он напомнил, что товарооборот между двумя странами за это время вырос в 30 раз и превысил отметку в 200 миллиардов долларов.
"Сегодня наши отношения вышли на беспрецедентно высокий уровень, являя собой образец подлинного всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия".
Он отметил, что российско-китайское сотрудничество во внешней политике является одним из главных стабилизирующих факторов международных отношений. Москва и Пекин стремятся к построению более справедливого, демократического мироустройства, в условиях напряженной ситуации на международной арене тесная связка двух стран особенно востребована, подчеркнул Путин.
Президент назвал приоритетом в двусторонних отношениях развитие высоких технологий, а также сотрудничество в промышленности и сельском хозяйстве. Он также заявил, что Москва и Пекин продолжат практику взаимного безвизового режима.
Путин пригласил председателя КНР приехать в Россию в 2027 году, а также подтвердил готовность принять участие в саммите Азиатско-тихоокеанского сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжене осенью.
Си Цзиньпин, со своей стороны, отметил, что отношения Москвы и Пекина достигли нынешнего высокого уровня благодаря укреплению политического доверия. Россия и Китай вместе определяют вектор развития двусторонних отношений на основе уважения и взаимовыгодности, подчеркнул он.
"Китайско-российские отношения шаг за шагом достигли нынешнего высокого уровня благодаря присущей нам непоколебимой воле в процессе укрепления политического взаимодоверия и стратегического взаимодействия".
Председатель КНР добавил, что в условиях хаотичной международной ситуации наблюдаются гегемония и раскол, но "стремление к миру, развитию и сотрудничеству по-прежнему остается чаянием народа и веянием времени". Он также заявил, что Россия и Китай как важные мировые державы и члены Совбеза ООН должны построить более справедливую систему глобального управления.
Си Цзиньпин также отметил, что подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило китайско-российским отношениям добиться скачка в развитии. Пекин, заявил он, поддерживает продление соглашения.
Визит Путина в Китай
В Китай президент России прилетел накануне вечером. У трапа Путина встретил министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК Китая Ван И, который является вторым самым узнаваемым политиком КНР после Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа на прошлой неделе в аэропорту встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, Путин и Си Цзиньпин подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири — 2". Затем российско-китайские переговоры продолжатся в расширенном формате с участием делегаций.
Путина в Пекине сопровождают первый вице-премьер Денис Мантуров, зампреды правительства Татьяна Голикова и Александр Новак, глава МИД Сергей Лавров, министр сельского хозяйства Оксана Лут, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов, глава "Роснефти" Игорь Сечин, руководитель "Газпрома" Алексей Миллер и многие другие представители органов власти и крупного российского бизнеса.
По итогам встречи стороны примут совместные документы, к визиту проработано порядка 40 таких договоренностей. Путин и Си Цзиньпин, как ожидается, подпишут несколько из них - заявление о дальнейшем укреплении всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также декларацию о становлении многополярного мира и международных отношений нового типа.