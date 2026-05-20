Путин назвал инициативу "Один пояс - один путь" востребованной

16:31 20.05.2026
© РИА Новости / POOL Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал инициативу "Один пояс - один путь" хорошей и востребованной, отметив, что страны продолжат работу в этом направлении.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине Путин и председатель КНР Си Цзиньпин осмотрели фотовыставку "Нерушимая дружба великих народов, стратегическое партнерство великих держав", на которой собраны важные моменты развития российско-китайских отношений. Во время осмотра выставки лидерам также показали их снимок, сделанный на саммите "Один пояс - один путь".
"Хорошая инициатива, чтобы лучше и лучше работать, и очень востребованная сегодня", - отметил Путин.
"Обязательно будем работать", - добавил российский лидер.
Кроме того, лидерам представили фотографию, сделанную в 2019 году, когда Путин и Си Цзиньпин оставили свои автографы на автомобиле Haval, собранном на автозаводе под Тулой. Также в экспозицию вошел фотокадр с парада Победы на Красной площади в 2025 году, на котором рядом с лидерами России и Китая сидит ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский.
"Один пояс, один путь" является международной инициативой Китая по совершенствованию действующих и созданию новых торгово-транспортных коридоров, связывающих более 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, что призвано способствовать развитию торговых отношений между ними и Китаем.
