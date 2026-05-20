Россиянка Приданкина вышла в финал квалификации "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россиянка Елена Приданкина одержала победу над соотечественницей Юлией Авдеевой во втором круге квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах Парижа.
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1 в пользу 220-й ракетки мира Приданкиной. Авдеева занимает 240-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 1 час 16 минут.
В финальном матче квалификации Приданкина сыграет с победительницей встречи между представительницей Лихтенштейна Катинкой фон Дайхманн и японкой Химено Сакацумэ.