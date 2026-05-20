Россия и КНР призвали не использовать права человека для вмешательства

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Москва и Пекин призвали не использовать права человека как предлог для вмешательства во внутренние дела других стран, говорится в совместной декларации России и Китая.
"Необходимо решительно выступать против использования прав человека в качестве предлога для вмешательства во внутренние дела других государств", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.