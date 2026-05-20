Россия и КНР заявили о крахе попыток некоторых стран навязать свои интересы

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Попытки ряда стран ограничить суверенное развитие других в духе эпохи колониализма потерпели крах, следует из совместной декларации России и КНР.
"Попытки ряда государств единолично управлять мировыми делами, навязать свои интересы всему миру и ограничить возможности суверенного развития других стран в духе эпохи колониализма потерпели крах", - говорится в документе.
Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.