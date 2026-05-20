Академия Плющенко хочет работать с лучшим хореографом мира

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко планирует в будущем пригласить французского хореографа Бенуа Ришо для постановок программ четверым фигуристам команды, сообщила РИА Новости совладелец академии Яна Рудковская.
Ранее Sport24 сообщил, что в текущее межсезонье Ришо мог поставить программу ученице Плющенко Елене Костылевой, но стороны не смогли согласовать стоимость работы. Отмечалось, что хореограф запросил за постановку 15 тысяч долларов.
"Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, (агент) Ари Закарян вел переговоры, - сказала Рудковская. - Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определенных спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, еще будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим 4 спортсменам программы на одной из наших ледовых арен".
Ранее РИА Новости сообщило, что Ришо поставит программы танцорам Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и Марии Фефеловой/Артему Валову, а также одиночникам Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Евгению Семененко. Постановочный процесс проходил с 8 по 16 мая в Новогорске.