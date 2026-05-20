Рейтинг@Mail.ru
Академия Плющенко хочет работать с лучшим хореографом мира - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
15:17 20.05.2026 (обновлено: 15:31 20.05.2026)
Академия Плющенко хочет работать с лучшим хореографом мира

Академия Плющенко хочет пригласить Ришо для постановок программ фигуристам

© Фото : Соцсети Бенуа РишоБенуа Ришо
Бенуа Ришо - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Соцсети Бенуа Ришо
Бенуа Ришо. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Академия Плющенко планирует в будущем пригласить французского хореографа Бенуа Ришо для постановки программ четверым фигуристам команды.
  • Ранее Ришо мог поставить программу ученице Плющенко Елене Костылевой, но стороны не смогли согласовать детали, так как у хореографа не было времени.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Академия двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко планирует в будущем пригласить французского хореографа Бенуа Ришо для постановок программ четверым фигуристам команды, сообщила РИА Новости совладелец академии Яна Рудковская.
Ранее Sport24 сообщил, что в текущее межсезонье Ришо мог поставить программу ученице Плющенко Елене Костылевой, но стороны не смогли согласовать стоимость работы. Отмечалось, что хореограф запросил за постановку 15 тысяч долларов.
"Мы хотели поставить программу Лене у Бенуа, (агент) Ари Закарян вел переговоры, - сказала Рудковская. - Но у него вообще не было времени. Он приезжал под определенных спортсменов. Ценник за его программы известен, нас он устраивал. Ничего страшного, еще будет возможность. Мы никуда не торопимся. В следующий раз планируем его пригласить через Ари, чтобы он никуда не спешил и точечно поставил нашим 4 спортсменам программы на одной из наших ледовых арен".
Ранее РИА Новости сообщило, что Ришо поставит программы танцорам Василисе Кагановской/Максиму Некрасову и Марии Фефеловой/Артему Валову, а также одиночникам Камиле Валиевой, Александре Трусовой и Евгению Семененко. Постановочный процесс проходил с 8 по 16 мая в Новогорске.
Илья Малинин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Плющенко и Ягудин усмехнулись бы: почему сдается Малинин
14 мая, 13:35
 
Фигурное катаниеЯна РудковскаяЕлена Костылева (фигурное катание)Ари ЗакарянЕвгений Плющенко
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    21.05 19:30
    Ак Барс
    Локомотив
  • Футбол
    21.05 19:45
    Аякс
    Гронинген
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Канада
    Норвегия
  • Хоккей
    21.05 17:20
    Латвия
    Финляндия
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Швейцария
    Великобритания
  • Хоккей
    21.05 21:20
    Дания
    Словакия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала