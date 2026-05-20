Песков не стал сравнивать церемонии встречи Путина и Трампа в Пекине

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Смысла сравнивать церемонии встреч президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа в Пекине нет, основная ценность в содержании, а не в атрибутике, считает пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Российский лидер накануне прибыл в Китай с официальным визитом. В аэропорту Пекина была организована торжественная церемония встречи, у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии Комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Кроме того, в среду состоялась церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь в Пекине.
"Нет. Есть смысл сравнивать содержание. Его не всегда просто сравнить, потому что не все на поверхности. Но, собственно, основная ценность именно в содержании, а не в церемониальной атрибутике", - сказал Песков автору ИС "Вести" Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, есть ли смысл сравнивать церемонии встреч Путина и Трампа в Пекине.