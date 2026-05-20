Эксперт указала на важный индикатор в переговорах Путина и Си Цзиньпина - РИА Новости, 20.05.2026
14:27 20.05.2026
Эксперт указала на важный индикатор в переговорах Путина и Си Цзиньпина

© РИА Новости / POOL | Владимир Путин и Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине продлились более двух часов, хотя изначально встреча в узком формате была запланирована на 40 минут.
  • Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова отметила, что длительное время переговоров стало индикатором перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основным индикатором перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала продолжительность встречи в узком формате, которая вместо запланированных 40 минут продлилась два часа, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду, переговоры проходили в Доме народных собраний в Пекине и продлились в общей сложности более двух часов.
"Одним из основных индикаторов перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов стало время переговоров: запланированная на 40 минут встреча лидеров России и Китая в узком составе продлилась почти два часа", - сказала Баранова РИА Новости.
Накануне в аэропорту Пекина была организована торжественная церемония встречи президента России, у трапа Путина поприветствовал глава МИД Китая. Министр иностранных дел и глава канцелярии комиссии ЦК КПК Китая по иностранный делам Ван И также является членом политбюро ЦК КПК и вторым самым узнаваемым политиком Китая после председателя КНР Си Цзиньпина. Президента США Дональда Трампа, который приезжал ранее с госвизитом, в аэропорту Пекина встречал вице-председатель КНР Хань Чжэн.
Кроме того, в среду состоялась официальная церемония встречи президента РФ и российской делегации на площади Тяньаньмэнь в Пекине, после чего начались российско-китайские переговоры.
