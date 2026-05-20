Владимир Путин и Си Цзиньпин во время беседы в Доме народных собраний в Пекине

Эксперт указала на важный индикатор в переговорах Путина и Си Цзиньпина

Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Доме народных собраний в Пекине продлились более двух часов, хотя изначально встреча в узком формате была запланирована на 40 минут.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Основным индикатором перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов в переговорах президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина стала продолжительность встречи в узком формате, которая вместо запланированных 40 минут продлилась два часа, отметила эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Российский лидер 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. Встреча на высшем уровне состоялась в среду, переговоры проходили в Доме народных собраний в Пекине и продлились в общей сложности более двух часов.

"Одним из основных индикаторов перехода от формального обмена любезностями к обсуждению принципиальных вопросов стало время переговоров: запланированная на 40 минут встреча лидеров России и Китая в узком составе продлилась почти два часа", - сказала Баранова РИА Новости.