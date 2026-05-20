09:26 20.05.2026 (обновлено: 09:27 20.05.2026)
Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров в Доме народных собраний в Пекине
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальные переговоры Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились.
  • Встреча на высшем уровне продлилась почти три часа и прошла в Доме народных собраний.
ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, встреча продлилась почти три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча на высшем уровне состоялась в среду в рамках официального визита президента России в Китай. Переговоры проходили в Доме народных собраний в Пекине и продлились в общей сложности почти три часа.
Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжались в расширенном составе.
Вечером в среду у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки.
