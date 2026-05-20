Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Пекине завершились

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Официальные переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине завершились, встреча продлилась почти три часа, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча началась с беседы Путина и Си Цзиньпина в узком составе, позже к лидерам присоединилась основная часть делегаций, переговоры продолжались в расширенном составе.
Вечером в среду у лидеров двух стран также запланирована неформальная встреча за чаем, где будут обсуждаться актуальные вопросы международной повестки.