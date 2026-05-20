Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в расширенном составе по вопросам двустороннего сотрудничества.
- Президент России назвал партнерство Москвы и Пекина образцом межгосударственных связей в новую эпоху.
- Председатель КНР отметил, что отношения двух стран вступили в новый этап более результативного и ускоренного развития.
ПЕКИН, 20 мая — РИА Новости. Владимир Путин и Си Цзиньпин в расширенном составе обсудили двустороннему сотрудничество.
"В традиционно дружественном и доверительном ключе провели содержательные переговоры по важным вопросам двустороннего сотрудничества в узком формате. Сейчас в более широком поговорим".
Он назвал партнерство Москвы и Пекина образцом межгосударственных связей в новую эпоху: оно основано на принципах равноправия и учета интересов друг друга и не раз прошло испытания на прочность.
"Будем развивать сотрудничество и в двустороннем плане, и активно работать на международных площадках, где наши коллеги создают хорошую базу для устойчивого развития в направлении многополярного мира".
Председатель КНР Си Цзиньпин поддержал заявление российского лидера, отметив, что отношения двух стран вступили в новый этап — более результативного и ускоренного развития.
"Мы с президентом Путиным единогласно одобрили продление действия Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Стороны должны полноценно реализовать достигнутые <...> договоренности, в полной мере использовать исторические возможности, чтобы заложенный фундамент стал прочнее".
Стабильное и высококачественное развитие отношений — стратегический выбор Москвы и Пекина, добавил он.
Перед встречей в расширенном составе лидеры полтора часа общались в узком формате. Они обсудили двусторонний товарооборот, который за последние четверть века вырос в 30 раз. Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию в следующем году.
Президент прибыл в Китай накануне. Визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между государствами. Его сопровождает большая делегация, в которую вошли вице-премьеры, министры, главы госкорпораций и представители крупного бизнеса.