Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине
06:13 20.05.2026 (обновлено: 06:31 20.05.2026)
Си Цзиньпин поприветствовал Путина в Пекине

ПЕКИН, 20 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал президента России Владимира Путина в Пекине, лично встретив гостя перед Домом народных собраний, где пройдут их переговоры, передает корреспондент РИА Новости.
Российский лидер накануне вечером прибыл с визитом в Китай.
Церемония официальной встречи президента РФ и российской делегации проходит в среду утром на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Лидеры поприветствовали делегации двух стран, а затем прозвучали государственные гимны России и Китая под залпы орудий. Чуть позже в среду здесь, в Доме народных собраний состоятся переговоры Путина и Си Цзиньпина.
Лидеры России и Китая рассмотрят весь комплекс двусторонних отношений, включая наиболее чувствительные вопросы, а также обменяются мнениями по международным и региональным проблемам. Как ожидается, они в том числе подробно обсудят сотрудничество в сфере углеводородов и вопросы, связанные с проектом газопровода "Сила Сибири - 2".
