Россия и Китай считают гуманитарное сотрудничество основой отношений.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и Китай считают гуманитарное сотрудничество общественной основой и связующим звеном отношений двух стран, следует из совместного заявления России и КНР.
"Стороны единодушно полагают, что гуманитарное сотрудничество является важной общественной основой и духовным связующим звеном двусторонних отношений", - говорится в тексте документа.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.