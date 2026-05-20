Онищенко перечислил главные болезни, которые проявлялись в 2025 году

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Оспа обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холера представляли наибольшую опасность для системы здравоохранения в предыдущем году, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он отметил, что также представляли опасность и продолжают выявляться случаи лихорадок Марбург и Эбола. Продолжается и седьмая пандемия холеры, в прошлом году вспышки фиксировались в 33 странах.