Онищенко перечислил главные болезни, которые проявлялись в 2025 году

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Оспа обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холера представляли наибольшую опасность для системы здравоохранения в предыдущем году, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Что касается инфекционных заболеваний, я думаю, уместно будет пройтись по тем заболеваниям, которые особо проявили себя в истекшем году. На первом месте стоит оспа обезьян: только за 2025 год в мире было зарегистрировано почти 53 тысячи подтвержденных случаев заболевания", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что также представляли опасность и продолжают выявляться случаи лихорадок Марбург и Эбола. Продолжается и седьмая пандемия холеры, в прошлом году вспышки фиксировались в 33 странах.