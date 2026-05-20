Онищенко перечислил главные болезни, которые проявлялись в 2025 году - РИА Новости, 20.05.2026
11:51 20.05.2026
Онищенко перечислил главные болезни, которые проявлялись в 2025 году

Онищенко: оспа обезьян и холера представляли наибольшую опасность в 2025 году

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оспа обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холера представляли наибольшую опасность для системы здравоохранения в 2025 году.
  • В 2025 году в мире было зарегистрировано почти 53 тысячи подтвержденных случаев заболевания оспой обезьян.
  • Продолжается седьмая пандемия холеры, в прошлом году вспышки фиксировались в 33 странах.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Оспа обезьян, лихорадки Марбург и Эбола, а также холера представляли наибольшую опасность для системы здравоохранения в предыдущем году, сообщил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Что касается инфекционных заболеваний, я думаю, уместно будет пройтись по тем заболеваниям, которые особо проявили себя в истекшем году. На первом месте стоит оспа обезьян: только за 2025 год в мире было зарегистрировано почти 53 тысячи подтвержденных случаев заболевания", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".
Он отметил, что также представляли опасность и продолжают выявляться случаи лихорадок Марбург и Эбола. Продолжается и седьмая пандемия холеры, в прошлом году вспышки фиксировались в 33 странах.
ОбществоГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияММПЦ
 
 
