Хантавирус в России проявит себя, считает Онищенко
11:45 20.05.2026
Хантавирус в России проявит себя, считает Онищенко

© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко
Геннадий Онищенко. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Геннадий Онищенко заявил, что в этом году в России хантавирус будет проявляться.
  • Вирус вызывает геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, в России его переносят мыши и рыжие полевки.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Хантавирус в этом году в России будет проявляться, однако бояться такой ситуации не стоит, а надо просто проявлять осторожность, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Хантавирусы делятся на две группы, на американском континенте болезнь протекает в виде кардиопульмонального синдрома. У нас хантавирус проявляет себя геморрагической лихорадкой с почечным синдромом… В этом году хантавирус, я думаю, тоже будет проявлять себя, но бояться его не надо. Просто нужно, чтобы была настороженность", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он отметил, что в России хантавирус переносят мыши и рыжие полевки. Случаи могут фиксироваться в различных регионах.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Несколько зараженных хантавирусом человек эвакуировали спецбортами в больницы, остальных пассажиров эвакуировали позднее. Затем судно с членами экипажа и медицинскими работниками отправилось в порт Роттердама, по прибытии их поместили на карантин.
РоссияАргентинаКабо-ВердеГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образованияММПЦОбщество
 
 
