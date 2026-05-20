Хантавирус в России проявит себя, считает Онищенко

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Хантавирус в этом году в России будет проявляться, однако бояться такой ситуации не стоит, а надо просто проявлять осторожность, заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
"Хантавирусы делятся на две группы, на американском континенте болезнь протекает в виде кардиопульмонального синдрома. У нас хантавирус проявляет себя геморрагической лихорадкой с почечным синдромом… В этом году хантавирус, я думаю, тоже будет проявлять себя, но бояться его не надо. Просто нужно, чтобы была настороженность", - сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в ММПЦ "Россия сегодня".
Он отметил, что в России хантавирус переносят мыши и рыжие полевки. Случаи могут фиксироваться в различных регионах.
Вспышка смертельно опасного хантавируса произошла в начале мая на нидерландском круизном лайнере MV Hondius, который следовал из Аргентины в Кабо-Верде. Три человека скончались. Несколько зараженных хантавирусом человек эвакуировали спецбортами в больницы, остальных пассажиров эвакуировали позднее. Затем судно с членами экипажа и медицинскими работниками отправилось в порт Роттердама, по прибытии их поместили на карантин.
