Аналитик предсказала рост товарооборота России и Китая по итогам 2026 года

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Торговый оборот России и Китая может вырасти по итогам 2026 года на 10-15%, в том числе благодаря усилению сотрудничества в области науки и технологий, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.

По данным китайской таможни, товарооборот Китая и России по итогам января-апреля 2026 года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,241 миллиарда долларов.

"Товарооборот между Китаем и Россией к концу текущего года может вырасти еще на 10-15%, учитывая, что на конец 2025 года он достиг 240 миллиардов долларов", - отмечает эксперт.

Аналитик указывает на несколько факторов, которые будут этому способствовать. В том числе, это продолжение сотрудничества в области как атомной, так и зеленой энергетики, а также возможное увеличении экспорта Россией угля, нефти и газа на фоне ситуации в Ормузском проливе