Аналитик предсказала рост товарооборота России и Китая по итогам 2026 года
15:47 20.05.2026
Аналитик предсказала рост товарооборота России и Китая по итогам 2026 года

Новикова: товарооборот России и Китая может вырасти на 10-15% к концу 2026 года

© РИА Новости / Анна Раткогло
Флаги России и Китая
Флаги России и Китая. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитик Екатерина Новикова предсказала рост товарооборота России и Китая по итогам 2026 года на 10–15%.
  • Рост товарооборота обусловлен усилением сотрудничества в области науки и технологий, атомной и зеленой энергетики, а также возможным увеличением экспорта Россией угля, нефти и газа.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Торговый оборот России и Китая может вырасти по итогам 2026 года на 10-15%, в том числе благодаря усилению сотрудничества в области науки и технологий, прокомментировала РИА Новости доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Екатерина Новикова.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Китай 19 мая. В среду в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина. В ходе переговоров Путин отметил хорошую динамику российско-китайского экономического сотрудничества.
По данным китайской таможни, товарооборот Китая и России по итогам января-апреля 2026 года вырос на 19,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 85,241 миллиарда долларов.
"Товарооборот между Китаем и Россией к концу текущего года может вырасти еще на 10-15%, учитывая, что на конец 2025 года он достиг 240 миллиардов долларов", - отмечает эксперт.
Аналитик указывает на несколько факторов, которые будут этому способствовать. В том числе, это продолжение сотрудничества в области как атомной, так и зеленой энергетики, а также возможное увеличении экспорта Россией угля, нефти и газа на фоне ситуации в Ормузском проливе.
Кроме того, стороны уже подписали около 40 различных документов в целях укрепления партнерства, в том числе в направлении науки и технологий. Все это, резюмирует эксперт, создаст значительный запас прочности как для Китая, так и для России, а в более широкой перспективе – и для всего регионального объединения стран БРИКС.
