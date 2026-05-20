"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" в первом матче полуфинала плей-офф НБА

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" в овертайме одержал победу над "Кливленд Кавальерс" в первом матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон, который набрал 38 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов). У "Кливленда" больше всего баллов заработал Донован Митчелл (29), дабл-даблом отметился Эван Мобли (15 очков + 14 подборов).
"Нью-Йорк" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет 21 мая в Нью-Йорке.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (0-1).