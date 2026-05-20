Рейтинг@Mail.ru
"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" в первом матче полуфинала плей-офф НБА - РИА Новости Спорт, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
07:50 20.05.2026
"Нью-Йорк" обыграл "Кливленд" в первом матче полуфинала плей-офф НБА

"Нью-Йорк" в овертайме обыграл "Кливленд" в первом матче полуфинала плей-офф НБА

© freepikБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© freepik
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Нью-Йорк Никс» обыграл «Кливленд Кавальерс» в первом матче серии полуфинала плей-офф НБА.
  • Встреча завершилась со счетом 115:104 в пользу «Нью-Йорка».
  • Самым результативным игроком матча стал защитник «Нью-Йорка» Джейлен Брансон, который набрал 38 очков.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. "Нью-Йорк Никс" в овертайме одержал победу над "Кливленд Кавальерс" в первом матче серии полуфинала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 115:104 (23:16, 23:32, 23:35, 32:18, 14:3) в пользу хозяев. Самым результативным игроком матча стал защитник "Нью-Йорка" Джейлен Брансон, который набрал 38 очков. Его одноклубник Карл-Энтони Таунс оформил дабл-дабл (13 очков + 13 подборов). У "Кливленда" больше всего баллов заработал Донован Митчелл (29), дабл-даблом отметился Эван Мобли (15 очков + 14 подборов).
НБА
20 мая 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Нью-Йорк
115 : 104
Кливленд
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Нью-Йорк" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Второй матч пройдет 21 мая в Нью-Йорке.
Другой финалист определится по итогам серии между действующим чемпионом НБА "Оклахома-Сити Тандер" и "Сан-Антонио Сперс" (0-1).
Виктор Вембаньяма - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
"Сан-Антонио" обыграл "Оклахому" на старте полуфинала плей-офф НБА
Вчера, 07:37
 
БаскетболСпортДжейлен БрансонКарл-Энтони ТаунсДонован МитчеллНью-Йорк НиксКливленд КавальерсОклахома-Сити ТандерНБАНью-Йорк (город)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    У. Гастон
    К. Хачанов
    636
    367
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    4
    1
  • Баскетбол
    Завершен
    Зенит
    УНИКС
    81
    77
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Словения
    Словакия
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Борнмут
    Манчестер Сити
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Тоттенхэм
    2
    1
  • Теннис
    Завершен
    M. Lajal
    Р. Сафиуллин
    44
    66
  • Теннис
    Завершен
    Л. Стефанини
    А. Чараева
    67
    45
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала