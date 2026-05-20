Ростовские ученые разработали метод оценки тревожности у собак

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые ДГТУ разработали метод оценки тревожности у собак.

Методика основана на измерении расстояния между животным и его хозяином, а также на выявлении внешних проявлений беспокойства.

Метод может быть использован для домашних питомцев, служебных собак и оценки способности бездомных собак к адаптации в условиях приюта или нового дома.

МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Метод оценки тревожности, который позволит владельцам питомцев отличить у них, например, беспокойство от страха или агрессии, разработали ученые Метод оценки тревожности, который позволит владельцам питомцев отличить у них, например, беспокойство от страха или агрессии, разработали ученые ДГТУ . Результаты исследования могут быть использованы для выявления признаков тревожности у домашних питомцев и служебных собак, рассказали в пресс-службе вуза.

Щенок, не получающий в процессе взросления положительных эмоций от внешнего мира, вырастает в тревожную собаку, патологически привязанную к хозяину и привычной обстановке, объяснили специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ). Любые "новые" события и люди вызывают у животного тревожность, способную перерасти в страх или вызвать неадекватную реакцию.

Если у собаки слабая нервная система, то тревожность как черта характера может проявиться и у собаки со "счастливым детством": например, из-за неприятного, напугавшего питомца события — взорвавшегося рядом фейерверка, нападения другого животного и т. д.

В настоящее время будущим хозяевам перед покупкой питомца ветеринары рекомендуют пронаблюдать за его поведением: общением с другими собаками и людьми. Однако точных "параметров" тревожности у собак не существует, а методики оценки могут опираться на субъективные суждения специалистов, добавили в ДГТУ.

Ученые университета совместно с коллегами из Института этнологии и антропологии РАН предложили новую методику оценки тревожности собак на основе измерения расстояния между животным и стопами его хозяина, а также выявления точно описанных внешних проявлений беспокойства.

"Очень чувствительным к уровню тревоги и агрессии собаки оказалось расстояние "человек-собака". При этом наиболее близко к владельцу находились тревожные собаки мелких пород; дальше всех оказались крупные тревожные собаки. Спокойные собаки любой породы предпочитали сидеть на расстоянии 50–60 см от владельца", — рассказала руководитель проекта, доцент кафедры "Биология и общая патология" ДГТУ Анна Фомина.

Специалист добавила, что на первой стадии исследования тревожность была подтверждена с помощью оценки физиологических параметров: температуры носового зеркала и пульса. После этого был произведен анализ поведения животных с помощью видеосъемки в спокойных условиях.

С привлечением нейросетевого алгоритма ученым удалось выявить поведенческие признаки тревожности или возбудимости: дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа, облизывание губ, поднятие лапы, одышка и вокализация, вытянутые углы губ для крупных или поджатый хвост для мелких собак. Для описания поведения тревожной собаки они создали набор этограмм — "карточек", на которых изображены мимика, жесты и позы беспокоящихся питомцев.

"В результате нами были получены этограммы и наборы физиологических показателей, позволяющих убедительно разделить спокойных, тревожных и возбудимых собак именно на основании количественно измеряемых показателей. Это как раз то, что в данный момент мало представлено в современной этологической науке, связанной с животными-компаньонами", — подчеркнула Фомина.

По мнению директора Института живых систем ДГТУ, профессора Алексея Ермакова, новый способ выявления тревожности очень востребован не только для "домашнего" исследования питомцев, но и в подготовке служебных, поисковых собак, а также собак-поводырей. Также с его помощью может оцениваться способность бездомных собак к адаптации в условиях приюта или нового дома.