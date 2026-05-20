Рейтинг@Mail.ru
Ростовские ученые разработали метод оценки тревожности у собак - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
09:00 20.05.2026 (обновлено: 11:08 20.05.2026)
Ростовские ученые разработали метод оценки тревожности у собак

В ДГТУ разработали новую методику выявления тревожности у собак

© Фото : Моя Ветклиника/TelegramСобака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками
Собака по кличке Олеся проглотила целую игольницу вместе с булавками - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Фото : Моя Ветклиника/Telegram
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ученые ДГТУ разработали метод оценки тревожности у собак.
  • Методика основана на измерении расстояния между животным и его хозяином, а также на выявлении внешних проявлений беспокойства.
  • Метод может быть использован для домашних питомцев, служебных собак и оценки способности бездомных собак к адаптации в условиях приюта или нового дома.
МОСКВА, 20 мая – РИА Новости. Метод оценки тревожности, который позволит владельцам питомцев отличить у них, например, беспокойство от страха или агрессии, разработали ученые ДГТУ. Результаты исследования могут быть использованы для выявления признаков тревожности у домашних питомцев и служебных собак, рассказали в пресс-службе вуза.
Щенок, не получающий в процессе взросления положительных эмоций от внешнего мира, вырастает в тревожную собаку, патологически привязанную к хозяину и привычной обстановке, объяснили специалисты Донского государственного технического университета (ДГТУ). Любые "новые" события и люди вызывают у животного тревожность, способную перерасти в страх или вызвать неадекватную реакцию.
Ветеринарный врач - РИА Новости, 1920, 09.04.2026
Обучать ветеринаров нужно так же, как врачей, считают эксперты
9 апреля, 09:00
Если у собаки слабая нервная система, то тревожность как черта характера может проявиться и у собаки со "счастливым детством": например, из-за неприятного, напугавшего питомца события — взорвавшегося рядом фейерверка, нападения другого животного и т. д.
В настоящее время будущим хозяевам перед покупкой питомца ветеринары рекомендуют пронаблюдать за его поведением: общением с другими собаками и людьми. Однако точных "параметров" тревожности у собак не существует, а методики оценки могут опираться на субъективные суждения специалистов, добавили в ДГТУ.
Ученые университета совместно с коллегами из Института этнологии и антропологии РАН предложили новую методику оценки тревожности собак на основе измерения расстояния между животным и стопами его хозяина, а также выявления точно описанных внешних проявлений беспокойства.
"Очень чувствительным к уровню тревоги и агрессии собаки оказалось расстояние "человек-собака". При этом наиболее близко к владельцу находились тревожные собаки мелких пород; дальше всех оказались крупные тревожные собаки. Спокойные собаки любой породы предпочитали сидеть на расстоянии 50–60 см от владельца", — рассказала руководитель проекта, доцент кафедры "Биология и общая патология" ДГТУ Анна Фомина.
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА НовостиМетодика оценки тревожности собак
Методика оценки тревожности собак - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
Методика оценки тревожности собак
Специалист добавила, что на первой стадии исследования тревожность была подтверждена с помощью оценки физиологических параметров: температуры носового зеркала и пульса. После этого был произведен анализ поведения животных с помощью видеосъемки в спокойных условиях.
С привлечением нейросетевого алгоритма ученым удалось выявить поведенческие признаки тревожности или возбудимости: дрожь, высунутый язык, моргание, облизывание носа, облизывание губ, поднятие лапы, одышка и вокализация, вытянутые углы губ для крупных или поджатый хвост для мелких собак. Для описания поведения тревожной собаки они создали набор этограмм — "карточек", на которых изображены мимика, жесты и позы беспокоящихся питомцев.
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА НовостиМетодика оценки тревожности собак
Методика оценки тревожности собак
Методика оценки тревожности собак
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
1 из 2
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА НовостиМетодика оценки тревожности собак
Методика оценки тревожности собак
Методика оценки тревожности собак
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
2 из 2
Методика оценки тревожности собак
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
1 из 2
Методика оценки тревожности собак
© РИА Новости / Наталья Тюрина/РИА Новости
2 из 2
"В результате нами были получены этограммы и наборы физиологических показателей, позволяющих убедительно разделить спокойных, тревожных и возбудимых собак именно на основании количественно измеряемых показателей. Это как раз то, что в данный момент мало представлено в современной этологической науке, связанной с животными-компаньонами", — подчеркнула Фомина.
По мнению директора Института живых систем ДГТУ, профессора Алексея Ермакова, новый способ выявления тревожности очень востребован не только для "домашнего" исследования питомцев, но и в подготовке служебных, поисковых собак, а также собак-поводырей. Также с его помощью может оцениваться способность бездомных собак к адаптации в условиях приюта или нового дома.
Злая собака - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
Кинолог назвал пять причин агрессивного поведения собак
26 февраля 2021, 07:08
Работа выполнена при поддержке Российского научного фонда (№ 24–28–01561).
 
НаукаНаукаУниверситетская наукаОбществоРоссийская академия наукДонской государственный технический университетнейросетьИИРостов-на-ДонуРоссиядомашние животныедомашние питомцыВетеринариясобака-поводырь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала