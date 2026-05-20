Герои среди нас. Эксперты рассказали, на кого стоит равняться молодежи

МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Герои сегодня — это не глянцевые персонажи, а простые люди, живущие по принципу "общественное выше индивидуального", чьи личные истории становятся главным инструментом духовно-нравственного воспитания, а значит, и информационной повестки современного вуза. К такому выводу пришли участники второй встречи всероссийского практико-ориентированного семинара "Традиционные религии в информационной политике высшей школы", прошедшего на площадке Московской духовной академии.

Как рассказал ректор Московской духовной академии, президент Научно-образовательной теологической ассоциации (НОТА), наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры, епископ Сергиево-Посадский и Дмитровский Кирилл (Зинковский), сегодня духовно-нравственная повестка становится все актуальнее, а значит, возрастает потребность в реальных героях — тех, кто служит ориентиром для молодежи.

"Любой человек, который борется за то, чтобы общественное превалировало над индивидуальным, отходит от эгоцентризма, верит во что-то большее, чем индивидуализм, — это и есть герой нашего времени. Для меня это так. И проявляется это не столько в словах, сколько в делах", — подчеркнул он и добавил, что сегодня такими героями в России являются в первую очередь участники СВО, которые защищают Отечество и государственные ценности.

В мероприятии принял участие студент Института государственной службы и управления Президентской академии, инициатор проекта "Интервью у героя" Ярослав Анохин. Участниками его проекта становятся люди из ближнего окружения, чьи судьбы и истории могут вдохновить, но часто остаются незаслуженно незамеченными.

"Основная цель проекта — показать молодежи, что герои существуют не только в книгах или на страницах учебников. Они живут рядом. И если молодежь будет их видеть, героев станет больше. Герой — это не обязательно человек с наградой или званием. Это тот, кто своим жизненным путем и поступками заслужил общественное признание: учитель, ветеран, военный, космонавт, доктор. Любой, чья судьба, история или поступок достойны того, чтобы о них узнала широкая аудитория", — объяснил Анохин.

Важность трансляции традиционных ценностей через образы героев в медиа подчеркнула доцент кафедры цифровой журналистики МГУ Елена Зеленина. По ее словам, в журналистике всегда обращались к портретам, однако если раньше это были "глянцевые герои" с атрибутами успеха и потребительскими ценностями, то сегодня востребованы лица, несущие духовно-нравственные ориентиры.

"Проблема, которая диктует определенные подходы в современной портретной журналистике и создании образов героя, связана с тем, что на протяжении последних двух десятилетий в журналистике закреплялись ценности потребительского общества и философия постмодернизма. Важным этапом для исследователей и преподавателей сегодня стал указ президента Российской Федерации от 09.11.2022 №809 о традиционных ценностях", — рассказала Зеленина, отметив необходимость их разъяснения для молодежи.

Особую роль в освещении и формировании духовно-нравственных ориентиров призваны играть университеты. Один из примеров — опыт Донского государственного технического университета (ДГТУ), где на базе храма мученицы Татианы действует молодежный медиацентр.

Как рассказал магистрант кафедры "Православная культура и теология" ДГТУ Роман Селянка, для многих студентов объединение внутри вуза стало точкой опоры.

"Ребята здесь не только осваивают профессиональные компетенции, но и на наших глазах обретают смысл жизни, находят лучших друзей, строят семьи, делятся опытом, верой, традициями. Для них приход становится по-настоящему духовной семьей. И этот личный опыт, истории наших студентов — очень актуальный и содержательный контент для медиа самого университета", — отметил Селянка.

Современные подходы к духовно-нравственному воспитанию молодежи на семинаре представил заместитель главного редактора научного богословского портала "Богослов.RU" иерей Анатолий Колот. По его словам, сегодня найти живой отклик у молодежи можно лишь тогда, когда разговор строится не на назиданиях, а на личных примерах.

"На портале у нас представлен достаточно интересный цикл видеоинтервью, который называется "Лица Академии". Это примеры конкретных тружеников науки и образования, которые часто остаются за пределами информационной повестки, потому что все прекрасно знают своих преподавателей в аудиториях, и они, не являясь медийными людьми, зачастую не менее интересны, чем те спикеры, которые появляются на телеканалах", — объяснил Колот.

Участники дискуссии обсудили вопросы общения с молодежью, в том числе через медиаконтент, который позволяет вдохновлять и транслировать смыслы с опорой на ценности традиционных религий. Спикеры пришли к выводу: обращение к личному примеру героев сегодня — один из самых востребованных жанров в официальных СМИ и социальных сетях.