Россия и Китай отметили хаотичность современного мира.

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. РФ и КНР отмечают, что современный мир хаотичен, усиливается геополитическое соперничество и все чаще возникают локальные конфликты.
"Стороны отмечают, что современный мир хаотичен, усиливается геополитическое соперничество и все чаще возникают локальные конфликты и нестабильность", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин 19 мая прибыл в Китай с официальным визитом. В среду в Доме народных собраний в Пекине состоялись переговоры президента России и председателя КНР Си Цзиньпина.