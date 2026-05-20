Совет ЕЭК принял решение о маркировке спортивного питания

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки спортивного питания, сообщила в среду пресс-служба торгового блока ЕЭК.
"20 мая Совет ЕЭК принял решение, устанавливающее унифицированные правила маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов", - говорится в сообщении.
"Согласно документу страны Евразийского экономического союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий", - добавляется там.
Маркировка будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Таким образом, будет обеспечено взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в ЕАЭС.
