Совет ЕЭК принял решение о маркировке спортивного питания
15:47 20.05.2026
Совет ЕЭК принял решение о маркировке спортивного питания

Совет ЕЭК одобрил унифицированные правила маркировки спортивного питания

Спортзал. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о маркировке спортивного питания.
  • Страны ЕАЭС будут самостоятельно определять дату и порядок маркировки, уведомляя ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала мероприятий.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) одобрил унифицированные правила маркировки спортивного питания, сообщила в среду пресс-служба торгового блока ЕЭК.
"20 мая Совет ЕЭК принял решение, устанавливающее унифицированные правила маркировки средствами идентификации пищевой продукции для питания спортсменов", - говорится в сообщении.
"Согласно документу страны Евразийского экономического союза будут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции на своей территории, уведомляя об этом ЕЭК не позднее, чем за шесть месяцев до начала соответствующих мероприятий", - добавляется там.
Маркировка будет производиться по унифицированным правилам с соблюдением положений базовой технологической организационной модели системы маркировки товаров средствами идентификации в ЕАЭС. Таким образом, будет обеспечено взаимное признание кодов, что исключит необходимость перемаркировки товаров при их обращении в ЕАЭС.
Евразийская экономическая комиссияЕвразийский экономический союзСпорт
 
