Рейтинг@Mail.ru
Лавров: Россия не хочет ни с кем воевать, но свои интересы будет отстаивать - РИА Новости, 20.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:32 20.05.2026 (обновлено: 20:39 20.05.2026)
Лавров: Россия не хочет ни с кем воевать, но свои интересы будет отстаивать

Лавров: Россия, как и Китай, не хочет воевать, но свои интересы будет отстаивать

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия не хочет ни с кем воевать, но будет твердо отстаивать свои законные интересы, заявил Сергей Лавров.
  • Мы, как и КНР, не хотим никому зла, не хотим кого-то наказывать, подчеркнул министр.
  • Позиция, которую Китай занимает в отношении Тайваня, тоже очень четко сформулирована, добавил он.
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия, как и Китай, не хочет никому зла и воевать с кем-то, но свои законные интересы будет отстаивать, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
«

"Мы, как и КНР, не хотим никому зла, не хотим кого-то наказывать, тем более с кем бы то ни было воевать. Но свои интересы, свои законные права мы будем твердо отстаивать, как это сейчас и делает Российская Федерация", - сказал он в интервью Шанхайской медиагруппе SMG.

"Позиция, которую Китай занимает в отношении Тайваня, тоже очень четко сформулирована. Как я понимаю, она была подтверждена во время недавнего визита президента США Дональда Трампа и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине", - подчеркнул министр.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
"Договорились об очень важном": главное о визите Путина в Китай
Вчера, 15:59
 
В миреКитайТайваньПекинСергей ЛавровДональд ТрампСи ЦзиньпинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала