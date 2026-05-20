Лавров: Россия не хочет ни с кем воевать, но свои интересы будет отстаивать

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Россия, как и Китай, не хочет никому зла и воевать с кем-то, но свои законные интересы будет отстаивать, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
"Позиция, которую Китай занимает в отношении Тайваня, тоже очень четко сформулирована. Как я понимаю, она была подтверждена во время недавнего визита президента США Дональда Трампа и его переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине", - подчеркнул министр.
Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Продажа американского оружия Тайваню традиционно остается одной из ключевых точек напряженности в отношениях Вашингтона и Пекина.