В Париже состоится Кубок мира по киберспорту

Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит 39 миллионов долларов. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков. В линейку спортивных дисциплин турнира вошли шахматы, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.