В Париже состоится Кубок мира по киберспорту
21:04 20.05.2026
В Париже состоится Кубок мира по киберспорту

Париж в 2026 году примет Кубок мира по киберспорту

МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. Кубок мира по киберспорту состоится в Париже, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Изначально проведение соревнований планировалось в Эр-Рияде, где они традиционно проходят. Их перенесли в связи с ситуацией на Ближнем Востоке. Турнир пройдет в те же даты - с 6 июля по 23 августа.
Соревнования пройдут в 24 дисциплинах. В Кубке мира должны принять участие более 2 тысяч игроков и 200 клубов из более чем 100 стран, включая Россию. Призовой фонд составит рекордные 75 миллионов долларов.
Индивидуальные чемпионаты по каждой игре будут иметь собственные призовые фонды, совокупный объем которых превысит 39 миллионов долларов. Оставшаяся часть призового фонда будет распределена через систему наград для клубов и игроков. В линейку спортивных дисциплин турнира вошли шахматы, Apex Legends, Call of Duty: Black Ops 7, Call of Duty: Warzone, Counter-Strike 2, Crossfire, Dota 2, EA Sports FC 26, FATAL FURY: City of the Wolves, Fortnite, Free Fire, Honor of Kings, League of Legends, Mobile Legends: Bang Bang, Overwatch 2, PUBG: Battlegrounds, PUBG Mobile, Rocket League, Street Fighter 6, Teamfight Tactics, Tekken 8, Tom Clancy's Rainbow Six Siege X, Trackmania и VALORANT.
